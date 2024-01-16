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Зеленський зустрівся з Дудою — що обговорювали президенти у Давосі

16 січня 2024 23:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський зустрівся з Дудою — що обговорювали президенти у Давосі
Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда провели зустріч у Давосі сьогодні, 16 січня. Лідери сусідніх держав обговорили двосторонні відносини, підтримку України та узгодили позиції перед самітом Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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За словами Зеленського, вони разом з Дудою поговорили про взаємодію України та Польщі на шляху української інтеграції до ЄС. Лідери держав узгодили та спланували позиції напередодні Вашингтонського саміту НАТО. Також Зеленський зазначив, що розповів Дуді про ситуацію на фронті України.

"Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили подальшу оборонну підтримку нашої країни", — зазначив президент України.

Скриншот допису Зеленського
Скриншот допису Зеленського

Інші зустрічі Зеленського зі світовими лідерами у Давосі

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Швейцарії на Всесвітній економічний форум, де він провів декілька важливих зустрічей зі світовими лідерами. За словами президента, у Давосі було обговорено Формулу миру і глави інших країн готові її підтримати.

Раніше ми писали, що на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Гани Нана Акуфо-Аддо. Лідери обговорили створення хабів перевалювання української агропродукції для африканських країн.

Додамо, Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі провів зустріч із прем’єр-міністром В’єтнаму Фам Минь Чинем. Високопосадовці відзначили важливість активізації двосторонніх відносин, а також Зеленський закликав лідера В'єтнаму підтримати Формулу миру.

Володимир Зеленський
Польща
Україна
Анджей Дуда
Давос
Економічний форум
давос2024

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