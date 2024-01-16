Зеленський у Давосі зустрівся з прем’єром В’єтнаму — про що говорили лідери країн

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Минь Чинь. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі провів зустріч із прем’єр-міністром В’єтнаму Фам Минь Чинем. Високопосадовці відзначили важливість активізації двосторонніх відносин, а також Зеленський закликав лідера В'єтнаму підтримати Формулу миру.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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За словами Зеленського, під час своєї зустрічі у Давосі політики узгодили активізацію двосторонніх відносин. Глава держави підкреслив, що країни поєднані багаторічними зв'язками.

"Закликав підтримати імплементацію пунктів Української формули миру", — зазначив Зеленський.

Окремо український лідер подякував В'єтнаму за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Зеленський висловив вдячність Фам Минь Чину за надання гуманітарної допомоги.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Минь Чинь. Фото: ОП

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом I і прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму. Лідери країн обговорили надання Україні літаків F-16 та підготовку українських пілотів у Бельгії.

Додамо, Володимир Зеленський та його польський колега прибули на дискусійну панель "Український дім" у Давосі. Політики вперше зустрілися після початку блокади українсько-польського кордону. Вони провели зустріч за закритими дверима, а потім Зеленський поїхав.