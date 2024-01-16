Зеленський підбив підсумки двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами в Давосі

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії на Всесвітній економічний форум, де він провів декілька важливих зустрічей зі світовими лідерами. За словами президента, у Давосі було обговорено Формулу миру і глави інших країн готові її підтримати.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Зустрічі Зеленського з лідерами Люксембургу, Сінгапуру та Руанди у Давосі

У Давосі Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом. Політики обговорили продовження співпраці країн. Також, як пише Зеленський, на зустрічі йшлося про конфіскацію заморожених активів РФ.

Глава України вперше зустрівся із президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом на економічному форумі у Давосі.

"Запросив долучитися до реалізації Формули миру. Україна зацікавлена в розвитку відносин із Сінгапуром й іншими країнами регіону", — наголосив Зеленський.

Також відбулася перша зустріч Зеленського та лідера Руанди Поля Кагаме. Президент України нагадав, що в Руанді нещодавно відкрилося посольство України. За словами глави держави, країни зацікавлені в розвитку двосторонніх відносин.

"Ми готові стати постачальником сільськогосподарської продукції. Для нас важлива підтримка нашої держави країнами Африки", — додав глава держави.

Зеленський висловив вдячність іноземним колегам за підтримку України у боротьбі з агресором та подякував за продовження співпраці між державами.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у швидкому поновленні військової підтримки від США. При цьому гарант зазначив, що отримує позитивні сигнали про те, що Європа підтримує українців.

Додамо, Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися про початок скринінгу українського законодавства.