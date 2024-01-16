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Зеленский встретился с Дудой — что обсуждали президенты в Давосе

16 января 2024 23:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский встретился с Дудой — что обсуждали президенты в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда провели встречу в Давосе сегодня, 16 января. Лидеры соседних государств обсудили двусторонние отношения, поддержку Украины и согласовали позиции перед саммитом Североатлантического альянса в Вашингтоне.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, они вместе с Дудой поговорили о взаимодействии Украины и Польши на пути украинской интеграции в ЕС. Лидеры государств согласовали и спланировали позиции накануне Вашингтонского саммита НАТО. Также Зеленский отметил, что рассказал Дуде о ситуации на фронте Украины.

"Проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку нашей страны", — отметил президент Украины.

Скриншот сообщения Зеленского
Скриншот поста Зеленского

Другие встречи Зеленского с мировыми лидерами в Давосе

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум, где провел несколько важных встреч с мировыми лидерами. По словам президента, в Давосе была обсуждена Формула мира и главы других стран готовы ее поддержать.

Ранее мы писали, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Ганы Нана Акуфо-Аддо. Лидеры обсудили создание хабов перевалки украинской агропродукции для африканских стран.

Добавим, Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе провел встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Высокопоставленные чиновники отметили важность активизации двусторонних отношений, а также Зеленский призвал лидера Вьетнама поддержать Формулу мира.

Владимир Зеленский
Польша
Украина
Анджей Дуда
Давос
Экономический форум
давос2024

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