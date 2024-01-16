Дуда та Зеленський покинули Український Дім в Давосі 16 січня

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE.

Президент України Володимир Зеленський та його польський колега прибули на дискусійну панель "Український Дім" у Давосі. Політики вперше зустрілися після початку блокади українсько-польського кордону. Вони провели зустріч за закритими дверима, а потім Зеленський поїхав.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Дуда та Зеленський покинули Український Дім в Давосі

На кадрах видно, як президент покидає Український Дім у Давосі. Як зазначає кореспондент Новини.LIVE, між політиками пройшла зустріч за закритими дверима. Сам Зеленський не прокоментував свій швидкий від'їзд з Українського Дому. Сказав лише, що поспішає на літак.

Новини.LIVE намагалися дізнатися з перших уст про результати візиту у Давос. Президент та українська делегація ледь пробралися до виходу через натовп журналістів та гостей форуму.

Представники української делегації оцінили візит Зеленського до Давосу. Вони назвали його потужним.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом I і прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму. Лідери країн обговорили надання Україні літаків F-16 та підготовку українських пілотів в Бельгії.

Також він зустрівся з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Під час своєї промови Зеленський заявив, що російський президент Володимир Путін є втіленням війни. За його словами, голова Кремля — єдина причина, чому конфлікти у світі тривають.