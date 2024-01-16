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У Давосі Зеленський обговорив із президентом Гани створення хабів агропродукції для країн Африки

16 січня 2024 21:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Давосі Зеленський обговорив із президентом Гани створення хабів агропродукції для країн Африки
Президент України Володимир Зеленський у Давосі. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Гани Нана Акуфо-Аддо. Лідери обговорили створення хабів перевалювання української агропродукції для африканських країн.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Зеленський повідомив, що під час переговорів із президентом Гани Нана Акуфо-Аддо було висловлено думку щодо можливості створення центрів переробки та транспортування українських сільськогосподарських товарів для африканських країн.

Також під час обговорення розглядалися варіанти зміцнення зв'язків між нашими народами та з іншими державами Африки.

"Дякую за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема на рівні рішень міжнародних організацій", — говорить Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у якнайшвидшому поновленні військової підтримки від США. При цьому гарант зазначив, що отримує позитивні сигнали щодо того, що Європа підтримує українців.

Додамо, Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися про початок скринінгу українського законодавства.

Володимир Зеленський
переговори
Африка
гуманітарна допомога
Давос
політики
Економічний форум
давос2024

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