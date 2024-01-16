Зеленський у Давосі спрогнозував терміни надання допомоги від США для України

Президент України Володимир Зеленський у Давосі. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у швидкому поновленні військової підтримки від США. При цьому гарант зазначив, що отримує позитивні сигнали про те, що Європа підтримує українців.

Про це Зеленський повідомив під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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Зеленський повідомив, що отримує позитивні сигнали щодо того, що Євросоюз підтримує Україну. Також він переконаний, що питання нової військової допомоги буде вирішено в Конгресі США.

"Я думаю, що це питання кількох тижнів. Я впевнений, що вирішиться питання про нову військову допомогу в Конгресі США. Інакше неможливо", — каже він.

Зеленський також підкреслив, що українська влада провела безліч переговорів, обговорень та зустрічей, націлених на забезпечення продовження підтримки.

При цьому Президент України вважає, що влада не дарма витратила цей час, який для українців такий дорогий в умовах війни.

"Я вірю, що буде дуже позитивна реакція наших західних партнерів", — додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі, що проходить у Давосі. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін є втіленням війни. За його словами, президент РФ — єдина причина, чому конфлікти у світі тривають.

Також ми писали, що Володимир Зеленський зустрівся із держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Крім того, у рамках свого виступу гарант назвав президента РФ незадоволеним хижаком, якого не влаштовує заморожений продукт.

Також гарант підкреслив рішучість свого народу. За його словами, українці не є терористами, але й не дозволять тим, хто завдав шкоди, почуватись у безпеці.