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Зеленский в Давосе назвал Путина хищником, который не удовлетворится "замороженным продуктом"

16 января 2024 16:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский в Давосе назвал Путина хищником, который не удовлетворится "замороженным продуктом"
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня, 16 января. Так, гарант назвал президента РФ недовольным хищником, которого не устраивает замороженный продукт.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в рамках выступления на форуме.

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Зеленский сказал, что любой замороженный конфликт в итоге вспыхнет снова. При этом он вспомнил, что после событий 2014 года были предприняты шаги для стабилизации ситуации в Донбассе. 

"Были очень влиятельные гаранты этого процесса… Но Путин является хищником, который не удовлетворяется замороженным продуктом", — сказал он.

Зеленский также указал, что украинцам необходимо защищать себя, своих детей, дома и жизни. Более того, Зеленский уточнил, что у украинцев есть возможность это сделать.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступает на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин является воплощением войны. По его словам, президент РФ — единственная причина, почему конфликты в мире продолжаются.

Также мы писали, что Владимир Зеленский встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

Владимир Зеленский
владимир путин
Давос
политики
война в Украине
Экономический форум
давос2024

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