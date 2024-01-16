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Під час виступу в Давосі Зеленський назвав Путіна втіленням війни

16 січня 2024 15:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Під час виступу в Давосі Зеленський назвав Путіна втіленням війни
Президент України Володимир Зеленський в Давосі. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський виступає на Всесвітньому економічному форумі, який проходить у Давосі. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін є втіленням війни. За його словами, президент РФ — єдина причина, чому конфлікти в світі тривають.

Про це Володимир Зеленський сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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Виступ Зеленського в Давосі

Глава держави наголосив, що всі ми знаємо, що Путін є єдиною причиною, чому різні війни та конфлікти тривають та чому всі спроби відновити мир провалилися.

"І він не зміниться. Ми повинні змінитися, щоб безумство, яке перебуває в голові цієї людини або іншого агресора, не перемогло", — наголосив Зеленський.

Президент України звинуватив країни Заходу у тому, що вони своїм прагненням "не ескалувати ситуацію" грають на руку Росії.

"Ми постійно чули, що не потрібно допускати ескалації, і це забрало в нас багато часу. І через це ми втратили дуже багато наших дуже досвідчених бійців, які воювали з 2014 року", — каже Зеленський.

За його словами, ніхто не вірить в успіх РФ. Зеленський зазначив, що навіть друзі Путіна в Пекіні та Пхеньяні просто використовують його.

Глава держави наголосив, що санкції не блокують можливості Москви виробляти ракети, а атомна сфера РФ досі не перебуває під обмеженнями.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Також ми писали, що на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван передасть українському президенту Володимиру Зеленському послання від лідера США Джо Байдена. Це стосуватиметься війни в Україні, Америка хоче, щоб ЗСУ тримали оборону, а не йшли в наступ.

Володимир Зеленський
росія
війна
володимир путін
Україна
Давос
давос2024

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