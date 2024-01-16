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В Давосе Зеленский объяснил, что поддерживает моральный дух украинцев во время войны

16 января 2024 17:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский в Давосе пообещал Путину и его детям неспокойную жизнь
Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, подчеркнул решимость своего народа. По его словам, украинцы не являются террористами, но и не позволят тем, кто причинил вред, чувствовать себя в безопасности. 

Об этом Зеленский рассказал в рамках своего выступления.

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Зеленский заявил, что ни Путин, ни его потомки не смогут спокойно жить, подразумевая, что последуют уголовные судебные процессы. 

"И ни его дети, ни его внуки мы не террористы, поэтому это будут уголовные, судебные процессы. И непременно это будет ответственность. Она должна быть, потому что после этого террора будут другие другие автократии сочтут, что так можно, если не будет никаких последствий", — говорит он.

При этом Зеленский подчеркнул, что украинцев вдохновляет не месть, а стремление к справедливости. Он утверждает, что без ответственности за совершенные преступления другие автократические режимы могут решить, что подобные действия допустимы. 

Он завершил, подчеркнув, что справедливость, а не месть, является основой морального духа украинского народа.

"Нельзя сравнивать месть и справедливость — справедливость должна быть в приговорах", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступает на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин является воплощением войны. По его словам, президент РФ — единственная причина, почему конфликты в мире продолжаются.

Также мы писали, что Владимир Зеленский встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

Кроме того, в рамках своего выступления гарант назвал президента РФ недовольным хищником, которого не устраивает замороженный продукт.

Владимир Зеленский
владимир путин
украинцы
Давос
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Россия
Экономический форум
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