Зеленский в Давосе пообещал Путину и его детям неспокойную жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, подчеркнул решимость своего народа. По его словам, украинцы не являются террористами, но и не позволят тем, кто причинил вред, чувствовать себя в безопасности.

Об этом Зеленский рассказал в рамках своего выступления.

Читайте также:

Зеленский пообещал Путину неспокойную жизнь

Зеленский заявил, что ни Путин, ни его потомки не смогут спокойно жить, подразумевая, что последуют уголовные судебные процессы.

"И ни его дети, ни его внуки — мы не террористы, поэтому это будут уголовные, судебные процессы. И непременно это будет ответственность. Она должна быть, потому что после этого террора будут другие — другие автократии сочтут, что так можно, если не будет никаких последствий", — говорит он.

При этом Зеленский подчеркнул, что украинцев вдохновляет не месть, а стремление к справедливости. Он утверждает, что без ответственности за совершенные преступления другие автократические режимы могут решить, что подобные действия допустимы.

Он завершил, подчеркнув, что справедливость, а не месть, является основой морального духа украинского народа.

"Нельзя сравнивать месть и справедливость — справедливость должна быть в приговорах", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступает на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин является воплощением войны. По его словам, президент РФ — единственная причина, почему конфликты в мире продолжаются.

Также мы писали, что Владимир Зеленский встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

Кроме того, в рамках своего выступления гарант назвал президента РФ недовольным хищником, которого не устраивает замороженный продукт.