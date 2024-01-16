Зеленський обговорив з Блінкеном подальшу оборонну співпрацю між Україною та США

Керівник ОП Андрій Єрмак та Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є особливо важливими для нашої держави", — наголосив Зеленський.

Він подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу та всьому американському народу за незмінну й потужну допомогу Україні.

Нагадаємо, на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван передасть українському президенту Володимиру Зеленському послання від лідера США Джо Байдена. Це стосуватиметься війни в Україні, Америка хоче, щоб ЗСУ тримали оборону, а не йшли в наступ.

Також ми писали, що Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі "Керівники великого бізнесу — Україні" на полях щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Зокрема, він розповів про економічне зростання країни, яке минулого року перевищило 5%.

Додамо, у Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО. Він подякував Єнсу Столтенбергу за стійку підтримку з боку Альянсу в боротьбі України проти російських загарбників.