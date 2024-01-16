Зеленский в Давосе спрогнозировал сроки предоставления помощи от США для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в скором возобновлении военной поддержки от США. При этом гарант указал, что получает положительные сигналы о том, что Европа поддерживает украинцев.

Об этом Зеленский сообщил во время Всемирного экономического форума в Давосе.

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Зеленский сообщил, что получает положительные сигналы о том, что Евросоюз поддерживает Украину. Также он убежден, что вопрос о новой военной помощи будет решен в Конгрессе США.

"Я думаю, что это вопрос нескольких недель. Я уверен, что решится вопрос о новой военной помощи в Конгрессе США. Иначе невозможно", — говорит он.

Зеленский также подчеркнул, что украинские власти провели множество переговоров, обсуждений и встреч, нацеленных на обеспечение продолжения поддержки.

При этом Президент Украины считает, что власти не зря потратили это время, которое для украинцев так дорого в условиях войны.

"Я верю, что будет очень позитивная реакция наших западных партнеров", — добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин является воплощением войны. По его словам, президент РФ — единственная причина, почему конфликты в мире продолжаются.

Также мы писали, что Владимир Зеленский встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

Кроме того, в рамках своего выступления гарант назвал президента РФ недовольным хищником, которого не устраивает замороженный продукт.

Также гарант подчеркнул решимость своего народа. По его словам, украинцы не являются террористами, но и не позволят тем, кто причинил вред, чувствовать себя в безопасности.