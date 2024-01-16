Зеленський пожартував і зірвав аплодисменти на форумі у Давосі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зірвав аплодисменти на форумі у Давосі. Він пожартував, відповідаючи на питання про те, як довго росіяни будуть продовжувати вседозволеність диктатора РФ Володимира Путіна.

На це запитання Володимир Зеленський відповів на форумі у Давосі.

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Зеленський почав відповідати англійською мовою на запитання про те, як довго громадяни Росії продовжуватимуть вседозволеність Путіна. Потім глава держави вирішив відповісти українською.

"Я почекаю, у мене є достатньо часу", — сказав він.

Після цього свого виступу Президент України зірвав аплодисменти.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна тепер здатна збивати російські літаки, які "ніхто не збивав". Аналогічна ситуація і з російськими ракетами.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський виступає на Всесвітньому економічному форумі, який проходить у Давосі. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін є втіленням війни. За його словами, президент РФ — єдина причина, чому конфлікти в світі тривають.

Додамо, Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися про початок скринінгу українського законодавства.