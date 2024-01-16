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Зеленський у Давосі назвав Путіна хижаком, який не задовольниться "замороженим продуктом"

16 січня 2024 16:39
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський у Давосі назвав Путіна хижаком, який не задовольниться "замороженим продуктом"
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський виступає на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сьогодні, 16 січня. Так гарант назвав президента РФ незадоволеним хижаком, якого не влаштовує заморожений продукт.

Про це Володимир Зеленський повідомив у рамках виступу на форумі.

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Зеленський сказав, що будь-який заморожений конфлікт у результаті спалахне знову. При цьому він згадав, що після подій 2014 року було зроблено кроки для стабілізації ситуації на Донбасі.

"Були дуже впливові гаранти цього процесу... Але Путін є хижаком, який не задовольняється замороженим продуктом", — сказав він.

Зеленський також зазначив, що українцям необхідно захищати себе, своїх дітей, будинки та життя. Щобільше, Зеленський уточнив, що українці мають можливість це зробити.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступає на Всесвітньому економічному форумі, що проходить у Давосі. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін є втіленням війни. За його словами, президент РФ — єдина причина, чому конфлікти у світі продовжуються.

Також ми писали, що Володимир Зеленський зустрівся із держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Володимир Зеленський
володимир путін
Давос
політики
війна в Україні
Економічний форум
давос2024

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