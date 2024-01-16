Зеленский пошутил и сорвал аплодисменты на форуме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сорвал аплодисменты на форуме в Давосе. Он пошутил, отвечая на вопрос о том, как долго россияне будут продолжать вседозволенность диктатора РФ Владимира Путина.

На этот вопрос Владимир Зеленский ответил на форум в Давосе.

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Зеленский начал отвечать на английском языке на вопрос о том, как долго граждане России будут продолжать вседозволенность Путина. Затем глава государства решил ответить на украинском.

"Я подожду, у меня есть достаточно времени", — сказал он.

После своего выступления Президент Украины сорвал аплодисменты.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина теперь способна сбивать российские самолеты, которые "никто не сбивал". Аналогичная ситуация и с российскими ракетами.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский выступает на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин является воплощением войны. По его словам, президент РФ — единственная причина, почему конфликты в мире продолжаются.

Добавим, Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они договорились о начале скрининга украинского законодательства.