Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Люди arrow Зеленський вважає, що Україна здатна збивати російські літаки, які ніхто не збивав arrow

Зеленський вважає, що Україна здатна збивати російські літаки, які ніхто не збивав

16 січня 2024 16:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський вважає, що Україна здатна збивати російські літаки, які ніхто не збивав
Володимир Зеленський на Світовому економічному форумі у Давосі. Фото: агенція Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна тепер здатна збивати російські літаки, які "ніхто не збивав". Аналогічна ситуація і з російськими ракетами.

Про це голова держави заявив під час свого виступу на Світовому економічному форумі в Давосі

Читайте також:

Виступ Зеленського в Давосі

"Всі думали, що Росія має ракети, які не можна збивати. Patriot збиває все. Багато хто боявся наслідків, якщо Україна отримає зброю далекого ураження, а в результаті Росія втрачає більше. Ми чули, що Росія ніколи не дозволить зернового коридору без її залучення. Майже 16 млн тонн вантажів було транспортовано нашими портами", — сказав він.

Також Президент сказав, що точно така сама ситуація і з російськими літаками.

"Лише два дні тому ми довели, що Україна навіть може вражати дуже цінні російські військові літаки, які ніхто раніше не збивав", — додав Володимир Зеленський. 

Другий день української делегації в Давосі — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні у Давосі Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО. Він подякував Єнсу Столтенбергу за стійку підтримку з боку Альянсу в боротьбі України проти російських загарбників.

Також він зустрівся з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Голова держави також зустрівся і з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися про початок скринінгу українського законодавства.

А під час своєї промови він заявив, що російський президент Володимир Путін є втіленням війни. За його словами, голова Кремля — єдина причина, чому конфлікти у світі тривають.

Володимир Зеленський
Україна
літаки
давос2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

Актуальне по темі