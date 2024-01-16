Зеленський вважає, що Україна здатна збивати російські літаки, які ніхто не збивав

Володимир Зеленський на Світовому економічному форумі у Давосі. Фото: агенція Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна тепер здатна збивати російські літаки, які "ніхто не збивав". Аналогічна ситуація і з російськими ракетами.

Про це голова держави заявив під час свого виступу на Світовому економічному форумі в Давосі.

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"Всі думали, що Росія має ракети, які не можна збивати. Patriot збиває все. Багато хто боявся наслідків, якщо Україна отримає зброю далекого ураження, а в результаті Росія втрачає більше. Ми чули, що Росія ніколи не дозволить зернового коридору без її залучення. Майже 16 млн тонн вантажів було транспортовано нашими портами", — сказав він.

Також Президент сказав, що точно така сама ситуація і з російськими літаками.

"Лише два дні тому ми довели, що Україна навіть може вражати дуже цінні російські військові літаки, які ніхто раніше не збивав", — додав Володимир Зеленський.

Другий день української делегації в Давосі — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні у Давосі Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО. Він подякував Єнсу Столтенбергу за стійку підтримку з боку Альянсу в боротьбі України проти російських загарбників.

Також він зустрівся з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Голова держави також зустрівся і з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися про початок скринінгу українського законодавства.

А під час своєї промови він заявив, що російський президент Володимир Путін є втіленням війни. За його словами, голова Кремля — єдина причина, чому конфлікти у світі тривають.