Зеленський домовився з президенткою Єврокомісії про початок скринінгу законодавства України
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися про початок скринінгу українського законодавства.
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Зустріч Зеленського з фон дер Ляєн
Сторони обговорили основні пріоритети відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу.
"Домовилися про початок скринінгу українського законодавства", — наголосив Зеленський.
За його словами, це черговий крок на шляху до відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступає на Всесвітньому економічному форумі, який проходить у Давосі. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін є втіленням війни. За його словами, президент РФ — єдина причина, чому конфлікти в світі тривають.
Також ми писали, що Володимир Зеленський зустрівся з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю.
Додамо, на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван передасть українському президенту Володимиру Зеленському послання від лідера США Джо Байдена. Це стосуватиметься війни в Україні, Америка хоче, щоб ЗСУ тримали оборону, а не йшли в наступ.
Читайте Новини.LIVE!