Зеленський домовився з президенткою Єврокомісії про початок скринінгу законодавства України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися про початок скринінгу українського законодавства.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з фон дер Ляєн

Сторони обговорили основні пріоритети відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Домовилися про початок скринінгу українського законодавства", — наголосив Зеленський.

За його словами, це черговий крок на шляху до відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступає на Всесвітньому економічному форумі, який проходить у Давосі. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін є втіленням війни. За його словами, президент РФ — єдина причина, чому конфлікти в світі тривають.

Також ми писали, що Володимир Зеленський зустрівся з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Додамо, на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван передасть українському президенту Володимиру Зеленському послання від лідера США Джо Байдена. Це стосуватиметься війни в Україні, Америка хоче, щоб ЗСУ тримали оборону, а не йшли в наступ.