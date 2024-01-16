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Зеленський домовився з президенткою Єврокомісії про початок скринінгу законодавства України

16 січня 2024 16:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський домовився з президенткою Єврокомісії про початок скринінгу законодавства України
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

 Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися про початок скринінгу українського законодавства.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зустріч Зеленського з фон дер Ляєн

Сторони обговорили основні пріоритети відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Президент України Володимир Зеленський
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Домовилися про початок скринінгу українського законодавства", — наголосив Зеленський.

За його словами, це черговий крок на шляху до відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступає на Всесвітньому економічному форумі, який проходить у Давосі. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін є втіленням війни. За його словами, президент РФ — єдина причина, чому конфлікти в світі тривають.

Також ми писали, що Володимир Зеленський зустрівся з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Додамо, на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван передасть українському президенту Володимиру Зеленському послання від лідера США Джо Байдена. Це стосуватиметься війни в Україні, Америка хоче, щоб ЗСУ тримали оборону, а не йшли в наступ.

   

Володимир Зеленський
Єврокомісія
Україна
Урсула фон дер Ляєн
президент

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