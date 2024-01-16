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У Давосі Зеленський пояснив, що підтримує моральний дух українців під час війни

16 січня 2024 17:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський у Давосі пообіцяв Путіну та його дітям неспокійне життя
Президент України Володимир Зеленський у Давосі. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, наголосив на рішучості свого народу. За його словами, українці не є терористами, але й не дозволять тим, хто завдав шкоди, почуватись у безпеці.

Про це Зеленський розповів у рамках свого виступу.

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Зеленський заявив, що ні Путін, ні його нащадки не зможуть спокійно жити, маючи на увазі, що будуть кримінальні судові процеси.

"І ні його діти, ні його онукими не терористи, тож це будуть кримінальні, судові процеси. І неодмінно це буде відповідальність. Вона має бути, бо після цього терору будуть іншіінші автократії вважатимуть, що так можна, якщо не буде жодних наслідків", — каже він.

При цьому Зеленський підкреслив, що українців надихає не помста, а прагнення справедливості. Він стверджує, що без відповідальності за скоєні злочини інші автократичні режими можуть вирішити, що подібні дії допустимі.

Він завершив, наголосивши, що справедливість, а не помста, є основою морального духу українського народу.

"Не можна порівнювати помсту та справедливість справедливість має бути у вироках", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступає на Всесвітньому економічному форумі, що проходить у Давосі. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін є втіленням війни. За його словами, президент РФ — єдина причина, чому конфлікти у світі продовжуються.

Також ми писали, що Володимир Зеленський зустрівся з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Крім того, у рамках свого виступу гарант назвав президента РФ незадоволеним хижаком, якого не влаштовує заморожений продукт.

Володимир Зеленський
володимир путін
українці
Давос
війна в Україні
Росія
Економічний форум
давос2024

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