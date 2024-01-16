Зеленський у Давосі пообіцяв Путіну та його дітям неспокійне життя

Президент України Володимир Зеленський у Давосі. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, наголосив на рішучості свого народу. За його словами, українці не є терористами, але й не дозволять тим, хто завдав шкоди, почуватись у безпеці.

Про це Зеленський розповів у рамках свого виступу.

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Зеленський заявив, що ні Путін, ні його нащадки не зможуть спокійно жити, маючи на увазі, що будуть кримінальні судові процеси.

"І ні його діти, ні його онуки — ми не терористи, тож це будуть кримінальні, судові процеси. І неодмінно це буде відповідальність. Вона має бути, бо після цього терору будуть інші — інші автократії вважатимуть, що так можна, якщо не буде жодних наслідків", — каже він.

При цьому Зеленський підкреслив, що українців надихає не помста, а прагнення справедливості. Він стверджує, що без відповідальності за скоєні злочини інші автократичні режими можуть вирішити, що подібні дії допустимі.

Він завершив, наголосивши, що справедливість, а не помста, є основою морального духу українського народу.

"Не можна порівнювати помсту та справедливість — справедливість має бути у вироках", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступає на Всесвітньому економічному форумі, що проходить у Давосі. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін є втіленням війни. За його словами, президент РФ — єдина причина, чому конфлікти у світі продовжуються.

Також ми писали, що Володимир Зеленський зустрівся з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Крім того, у рамках свого виступу гарант назвав президента РФ незадоволеним хижаком, якого не влаштовує заморожений продукт.