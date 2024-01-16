Зеленский считает, что Украина способна сбивать российские самолеты, которые никто не сбивал

Владимир Зеленский на Мировом экономическом форуме в Давосе. Фото: агентство Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина теперь способна сбивать российские самолеты, которые "никто не сбивал". Аналогичная ситуация и с российскими ракетами.

Об этом глава государства заявил во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Выступление Зеленского в Давосе

"Все думали, что у России есть ракеты, которые нельзя сбивать. Patriot сбивает все. Многие боялись последствий, если Украина получит оружие дальнего поражения, а в результате Россия теряет больше. Мы слышали, что Россия никогда не разрешит зерновой коридор без ее привлечения. Почти 16 млн тонн грузов было транспортировано нашими портами", — сказал он.

Также Президент сказал, что точно такая же ситуация и с российскими самолетами.

"Лишь два дня назад мы доказали, что Украина даже может поражать очень ценные российские военные самолеты, которые никто раньше не сбивал", — добавил Владимир Зеленский.

Второй день украинской делегации в Давосе — последние новости

Напомним, сегодня в Давосе Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО. Он поблагодарил Йенса Столтенберга за устойчивую поддержку со стороны Альянса в борьбе Украины против российских захватчиков.

Также он встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

Глава государства также встретился и с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они договорились о начале скрининга украинского законодательства.

А во время своей речи он заявил, что российский президент Владимир Путин является воплощением войны. По его словам, глава Кремля — единственная причина, почему конфликты в мире продолжаются.