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Зеленский встретился с Дудой в Давосе и быстро уехал из Украинского дома

16 января 2024 21:18
обновлено: 21:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Дуда и Зеленский покинули Украинский Дом в Давосе 16 января
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда. Фото: скриншот из видео Новини.LIVE.
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега прибыли на дискуссионную панель "Украинский дом" в Давосе. Политики впервые встретились после начала блокады украино-польской границы. Они провели встречу за закрытыми дверями, а затем Зеленский уехал.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Дуда и Зеленский покинули Украинский дом в Давосе

На кадрах видно, как президент покидает Украинский дом в Давосе. Как отмечает корреспондент Новини.LIVE, между политиками состоялась встреча за закрытыми дверями. Сам Зеленский не прокомментировал свой скорый отъезд из Украинского дома. Сказал только, что спешит на самолет.

Новини.LIVE пытались узнать из первых уст о результатах визита в Давос. Президент и украинская делегация едва пробрались к выходу через толпу журналистов и гостей форума.

Представители украинской делегации оценили визит Зеленского в Давос. Они назвали его мощным.

Напомним, Владимир Зеленский встретился с королем Бельгии Филиппом I и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо в Давосе во время Всемирного экономического форума. Лидеры стран обсудили предоставление Украине самолетов F-16 и подготовку украинских пилотов в Бельгии.

Также он встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

Во время своей речи Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин является воплощением войны. По его словам, глава Кремля — единственная причина, почему конфликты в мире продолжаются.

Владимир Зеленский
Украина
Анджей Дуда
Давос
Экономический форум
давос2024

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