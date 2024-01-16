Зеленський провів перемовини з королем та прем’єром Бельгії — про що йшлося на зустрічі

Президент України Володимир Зеленський та король Бельгії Філіп I. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом I і прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму. Лідери країн обговорили надання Україні літаків F-16 та підготовку українських пілотів в Бельгії.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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У Давосі Володимир Зеленський 16 січня провів перемовини з королем Бельгії Філіпом I і прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. За словами українського лідера, політики обговорили постачання для України винищувачів F-16, а також підготовку бельгійськими експертами українських пілотів. Також глави держав говорили про 15-й пакет оборонної допомоги.

"Також лідерську роль Бельгії у створенні Фонду для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюватиметься з оподаткування прибутків від заморожених російських активів", — додав Зеленський.

Володимир Зеленський та Александр Де Кроо. Фото: ОП

Президент подякував керівництву Бельгії за допомогу та підтримку України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Швейцарії на Всесвітній економічний форум, де він провів декілька важливих зустрічей зі світовими лідерами. За словами президента, у Давосі було обговорено Формулу миру і глави інших країн готові її підтримати.

Додамо, Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися про початок скринінгу українського законодавства.