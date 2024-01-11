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Зеленський заявив, що є питання до військовозобов'язаних, які незаконно виїхали за кордон

11 січня 2024 14:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський заявив, що є питання до військовозобов'язаних, які незаконно виїхали за кордон
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський розповів, що одного військового утримують 6-8 платників податків. Тому до українців призовного віку, які незаконно поїхали за кордон, "є питання".

Про це він заявив під час пресконференції з прем'єркою Каєю Каллас.

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"Якщо вони призовного віку, то вони мають допомагати Україні і вони мають бути в Україні. І я зараз не говорю про те, хто має бути на фронті, а хто не повинен бути на фронті. Якщо ви в Україні, і ви не на фронті, то ви працюєте. Де б ви не працювали, ми з повагою ставимося до кожної людини", — сказав Президент.

За його словами, одного військового утримують 6-8 платників податків, тому українці повинні бути в Україні, не обов’язково на фронті.

Він зазначив, що якщо українці працюють та сплачують податки — вони також захищають державу.

"І це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і ви мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом — то є питання. Ось і все", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Естонії заявив, що пауза у війні з Росією лише допоможе ворогу. Росіяни зможуть накопичити сили та зброю, аби повторити вторгнення за кілька років.

Натомість президент Естонії Алар Каріс наголосив, що захищаючись від російської агресії Україна не може уникнути ударів по території ворога. Тому з боку партнерів не повинно бути обмежень щодо застосування зброї, яку передають Україні.

Володимир Зеленський
ЗСУ
податки
армія
війна в Україні

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