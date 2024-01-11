Президент Естонії вважає, що не варто обмежувати Україну щодо ударів по РФ

Президент Естонії Алар Каріс. Фото: скриншот з відео

Захищаючись від російської агресії Україна не може уникнути ударів по території ворога. Тому з боку партнерів не повинно бути обмежень щодо застосування зброї, яку передають Україні.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс під час брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

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"Надаючи нашу підтримку, ми не можемо запобігти тому, щоб знищувати об'єкти на території агресора для того, щоб уповільнити просування російських військ. І тому не повинно бути жодних обмежень на ті озброєння, які передаються Україні", — сказав естонський лідер.

Каріс наголосив, що його держава продовжить підтримувати Україну допоки триватиме війна, зокрема й у військовому плані.

Також Естонія надаватиме підтримку у період з 2024 до 2027 року.

"Ми будемо кожного року надавати Україні 0,25% нашого оборонного бюджету і заохочуємо всіх інших надавати допомогу Україні", — заявив президент.

За його словами, до 2027 року Естонія виділить Україні допомогу в 1,2 млрд євро. Крім того, є конкретні плани щодо відновлення України, для чого потрібно було б використати заморожені російські активи.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 11 січня прибув з візитом до Естонії.

Крім того, Зеленський під час брифінгу в Естонії заявив, що пауза у війні з Росією лише допоможе ворогу. Росіяни зможуть накопичити сили та зброю, аби повторити вторгнення за кілька років.