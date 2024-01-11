Президент Естонії вважає, що не варто обмежувати Україну щодо ударів по РФ
Захищаючись від російської агресії Україна не може уникнути ударів по території ворога. Тому з боку партнерів не повинно бути обмежень щодо застосування зброї, яку передають Україні.
Про це заявив президент Естонії Алар Каріс під час брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.
Україна має право бити по території РФ
"Надаючи нашу підтримку, ми не можемо запобігти тому, щоб знищувати об'єкти на території агресора для того, щоб уповільнити просування російських військ. І тому не повинно бути жодних обмежень на ті озброєння, які передаються Україні", — сказав естонський лідер.
Каріс наголосив, що його держава продовжить підтримувати Україну допоки триватиме війна, зокрема й у військовому плані.
Також Естонія надаватиме підтримку у період з 2024 до 2027 року.
"Ми будемо кожного року надавати Україні 0,25% нашого оборонного бюджету і заохочуємо всіх інших надавати допомогу Україні", — заявив президент.
За його словами, до 2027 року Естонія виділить Україні допомогу в 1,2 млрд євро. Крім того, є конкретні плани щодо відновлення України, для чого потрібно було б використати заморожені російські активи.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 11 січня прибув з візитом до Естонії.
Крім того, Зеленський під час брифінгу в Естонії заявив, що пауза у війні з Росією лише допоможе ворогу. Росіяни зможуть накопичити сили та зброю, аби повторити вторгнення за кілька років.
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