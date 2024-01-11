Зеленський заявив, що пауза у війні лише допоможе Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: postimees.ee

Пауза у війні з Росією лише допоможе ворогу. Росіяни зможуть накопичити сили та зброю, аби повторити вторгнення за кілька років.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Естонії.

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Пауза у війні з Росією

Зеленський наголосив, що пауза на полі бою на території України — це не є пауза у війні.

"Це не говорить про те, що це припинення війни, і це не веде до політичного діалогу з РФ чи з кимось іще. Ця пауза буде тільки допомагати РФ. Чому? Бо ми розуміємо обсяги − скільки чого вони виробляють сьогодні. Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів, артилерії на добу. І ми бачимо, чого їм не вистачає, і що у них великий дефіцит із дронами і з артилерією. Великий дефіцит. З ракетами теж", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що не випадково Росія постійно здійснює закупівлю дронів Shahed в Ірану, а також домовляється про постачання ракет.

Крім того, окупанти отримали уже "більше мільйона артилерійських снарядів" від Північної Кореї, а також "деякі ракети".

"Дати паузу? Ризикнути? Дати два-три роки Росії, вона потім може переїхати нас", — додав Президент.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 11 січня прибув з візитом до Естонії. Там у нього має відбутися зустріч з високопосадовцями країни та переговори.

Також ми писали, що 10 січня Зеленський прибув до Литви. Він провів зустріч з президентом країни Гітанасом Науседою, де той радо повідомив про схвалення Литвою нового пакету військової допомоги вартістю у 200 мільйонів євро.