Зеленський прокоментував затримку постачання мільйона боєприпасів від ЄС для України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

У Європейському Союзі обіцяли поставити Україні мільйон артилерійських снарядів у 2024 році. Під час візиту до Естонії Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно політично тиснути на лідерів країн, які підписалися під цим рішенням.

Про це він сказав під час пресконференції з прем'єркою Каєю Каллас.

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На думку Президента, Україна не отримала повний пакет обіцяної військової допомоги у вигляді мільйона артилерійських снарядів.

"Рішення щодо артилерійської допомоги — дуже потужне, єдине, що ми розраховували на нього в березні, це пропозиція естонської сторони іншим лідерам. Ми не отримали повний пакет, на жаль", — сказав він.

Зеленський наголосив, що якщо слово лідерів країн чогось варте — вони мають виконувати рішення, які самі ж приймали.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Естонії заявив, що пауза у війні з Росією лише допоможе ворогу. Росіяни зможуть накопичити сили та зброю, аби повторити вторгнення за кілька років.

Натомість президент Естонії Алар Каріс наголосив, що захищаючись від російської агресії Україна не може уникнути ударів по території ворога. Тому з боку партнерів не повинно бути обмежень щодо застосування зброї, яку передають Україні.