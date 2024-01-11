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Зеленский заявил, что есть вопросы к военнообязанным, которые незаконно выехали за границу

11 января 2024 14:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский заявил, что есть вопросы к военнообязанным, которые незаконно выехали за границу
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что одного военного удерживают 6-8 налогоплательщиков. Поэтому к украинцам призывного возраста, которые незаконно выехали за границу, "есть вопрос".

Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьером Каей Каллас.

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Если они призывного возраста, то они должны помогать Украине и они должны быть в Украине. И я сейчас не говорю о том, кто должен быть на фронте, а кто не должен быть на фронте. Если вы в Украине, и вы не на фронте, то вы работаете. Где бы вы ни работали, мы с уважением относимся к каждому человеку", — сказал Президент.

По его словам, один военный удерживается 6-8 налогоплательщиками, поэтому украинцы должны быть в Украине, не обязательно на фронте.

Он отметил, что если украинцы работают и платят налоги, они также защищают государство.

"И это очень нужно. Но если вы за границей и вы мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и уезжали вне закона — то есть вопросы. Вот и все", — добавил Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Эстонии заявил, что пауза в войне с Россией только поможет врагу. Россияне смогут накопить силы и оружие  чтобы повторить вторжение через несколько лет.

Президент Эстонии Алар Карис подчеркнул, что защищаясь от российской агрессии Украина не может избежать ударов по территории врага. Поэтому со стороны партнеров не должно быть ограничений по применению оружия, которое передают Украине.

Владимир Зеленский
ВСУ
налоги
армия
война в Украине

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