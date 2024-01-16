Зеленский договорился с президентом Еврокомиссии о начале скрининга законодательства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они договорились о начале скрининга украинского законодательства.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
Встреча Зеленского с фон дер Ляйен
Стороны обсудили основные приоритеты отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу.
"Договорились о начале скрининга украинского законодательства", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, это очередной шаг на пути к открытию переговоров по членству Украины в Евросоюзе.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступает на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин является воплощением войны. По его словам, президент РФ — единственная причина, почему конфликты в мире продолжаются.
Также мы писали, что Владимир Зеленский встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.
Добавим, на полях Всемирного экономического форума в Давосе советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан передаст украинскому президенту Владимиру Зеленскому послание от лидера США Джо Байдена. Это касается войны в Украине, Америка хочет, чтобы ВСУ держали оборону, а не шли в наступление.
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