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Зеленский договорился с президентом Еврокомиссии о начале скрининга законодательства Украины

16 января 2024 16:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский договорился с президентом Еврокомиссии о начале скрининга законодательства Украины
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

  Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они договорились о начале скрининга украинского законодательства.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Стороны обсудили основные приоритеты отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Договорились о начале скрининга украинского законодательства", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, это очередной шаг на пути к открытию переговоров по членству Украины в Евросоюзе.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступает на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин является воплощением войны. По его словам, президент РФ — единственная причина, почему конфликты в мире продолжаются.

Также мы писали, что Владимир Зеленский встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

Добавим, на полях Всемирного экономического форума в Давосе советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан передаст украинскому президенту Владимиру Зеленскому послание от лидера США Джо Байдена. Это касается войны в Украине, Америка хочет, чтобы ВСУ держали оборону, а не шли в наступление.

  

Владимир Зеленский
Еврокомиссия
Украина
Урсула фон дер Ляйен
президент

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