Зеленский провел переговоры с королем и премьером Бельгии — о чем говорилось на встрече

Президент Украины Владимир Зеленский и король Бельгии Филипп I. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Бельгии Филиппом I и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо в Давосе на Всемирном экономическом форуме. Лидеры стран обсудили предоставление Украине самолетов F-16 и подготовку украинских пилотов в Бельгии.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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В Давосе Владимир Зеленский 16 января провел переговоры с королем Бельгии Филиппом I и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. По словам украинского лидера, политики обсудили поставку для Украины истребителей F-16, а также подготовку бельгийскими экспертами украинских пилотов. Также главы государств говорили о 15-й пакете оборонной помощи.

"Также лидерскую роль Бельгии в создании Фонда для поддержки Украины объемом 1,7 млрд евро, который будет наполняться по налогообложению доходов от замороженных российских активов", — добавил Зеленский.

Владимир Зеленский и Александр Де Кроо. Фото: ОП

Президент поблагодарил руководство Бельгии за помощь и поддержку Украины.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум, где провел несколько важных встреч с мировыми лидерами. По словам президента, в Давосе была обсуждена Формула мира и главы других стран готовы ее поддержать.

Добавим, Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они договорились о начале скрининга украинского законодательства.