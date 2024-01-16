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Зеленський розповів про економічне зростання України на зустрічі керівників великого бізнесу

16 січня 2024 13:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів про економічне зростання України на зустрічі керівників великого бізнесу
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі "Керівники великого бізнесу — Україні" на полях щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Зокрема, він розповів про економічне зростання країни, яке минулого року перевищило 5%.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зустріч керівників великого бізнесу

Глава держави говорив про оптимістичні прогнози щодо зростання ВВП на 2024 рік. Зеленський запросив інвестувати в Україну та брати участь у її відновленні. За його словами, це дуже важливо. 

"Зустрівся і з керівництвом компанії JP Morgan та найбільшими міжнародними інвесторами. Для нас важливе залучення приватного капіталу до відбудови України. Сподіваємося, що JP Morgan допоможе залучити в українську економіку велику кількість світових інвесторів та корпорацій", — додав Зеленський.

Нагадаємо, у Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО. Він подякував Єнсу Столтенбергу за стійку підтримку з боку Альянсу в боротьбі України проти російських загарбників.

Також ми писали, що на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван передасть українському президенту Володимиру Зеленському послання від лідера США Джо Байдена. Це стосуватиметься війни в Україні, Америка хоче, щоб ЗСУ тримали оборону, а не йшли в наступ.

Додамо, сьогодні, на другий день проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі, перед його учасниками виступить Президент України Володимир Зеленський. Окрім того, планується почати підготовку до зустрічі щодо реалізації української Формули миру.

Володимир Зеленський
Україна
Давос
економіка
бізнес
президент
давос2024

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