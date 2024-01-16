Ви платите або зараз, або потім набагато більше, — сенатор Портман у Давосі про допомогу США

Екссенатор США Роб Портман (другий зліва) на дискусійній панелі в Давосі. Фото: Новини.LIVE

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Світ має усвідомити, що, якщо Путін окупує всю Україну, на черзі будуть європейські країни-члени НАТО, тому фінансувати Україну необхідно прямо зараз. Таку думку на дискусійній панелі "Український дім" в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі озвучив колишній сенатор США Роб Портман.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Україні потрібно допомагати зараз

Колишній сенатор США Роб Портман жорстко висказався на форумі в Давосі щодо допомоги Україні. Він переконаний — фінансувати потрібно зараз, або буде пізно.

"Або ви платите зараз, або ви платите пізніше і набагато дорожче. І це той момент, який, на мою думку, ми втрачаємо. Іноді люди не усвідомлюють, що якщо Владімір Путін доб'ється свого й окупує Україну, то навколо кордону з Росією опиняться ще чотири країни НАТО, країни, з якими у нас є зобов'язання за статтею 5", — повідомив Портман.

Якщо Росія вторгнеться далі до країни-члена НАТО, інші члени будуть зобов'язані втрутитися. У такому разі втрати будуть набагато більшими для всіх — як людські, так і фінансові.

"Коли він (Путін. — Ред.) каже, що збирається йти далі, у Литву, Латвію, Естонію, Польщу, Словаччину, Румунію і, звичайно ж, Молдову, ми повинні йому вірити", — переконаний колишній сенатор.

Також Роб Портман порадив прислухатись уважніше до того, що говорить Володимир Путін. Адже, коли той попереджав про вторгнення в Україну, ніхто в це не повірив.

Нагадаємо, Роб Портман також розповів, що США цілком може собі дозволити продовжити фінансування України, адже врешті-решт це вигідно також і для Америки.

Також у Давос на Всесвітній економічний форум прибув Володимир Зеленський. Під час зустрічі "Керівники великого бізнесу — Україні" він розповів, що економічне зростання країни минулого року перевищило 5%.

А напередодні, під час першого дня форуму в Давосі на дискусійних панелях "Український дім" виступили посол України у США Оксана Маркарова, а також заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.