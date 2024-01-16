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Вы платите либо сейчас, либо потом гораздо больше, — сенатор Портман в Давосе о помощи США

16 января 2024 23:21
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Вы платите либо сейчас, либо потом гораздо больше, — сенатор Портман в Давосе о помощи США
Экссенатор США Роб Портман (второй слева) на дискуссионной панели в Давосе. Фото: Новини.LIVE
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Мир должен осознать, что если Путин оккупирует всю Украину, на очереди будут европейские страны-члены НАТО, поэтому финансировать Украину необходимо прямо сейчас. Такое мнение на дискуссионной панели "Украинский дом" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе озвучил бывший сенатор США Роб Портман.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места события.

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Украине нужно помогать сейчас

Бывший сенатор США Роб Портман жестко высказался на форуме в Давосе по поводу помощи Украине. Он убежден — финансировать нужно сейчас, иначе будет поздно.

"Или вы платите сейчас, или вы платите позже и гораздо дороже. И это тот момент, который, по моему мнению, мы теряем. Иногда люди не осознают, что если Владимир Путин добьется своего и оккупирует Украину, то вокруг границы с Россией окажутся еще четыре страны НАТО, страны, с которыми у нас есть обязательства по статье 5", — сообщил Портман.

Если Россия вторгнется в страну-члена НАТО, другие члены будут обязаны вмешаться. В таком случае потери будут гораздо больше для всех — как человеческие, так и финансовые.

"Когда он (Путин. — Ред.) говорит, что собирается идти дальше, в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Словакию, Румынию и, конечно же, Молдову, мы должны ему верить", — убежден бывший сенатор.

Также Роб Портман посоветовал прислушиваться повнимательнее к тому, что говорит Владимир Путин. Ведь когда тот предупреждал о вторжении в Украину, никто в это не поверил.

Напомним, Роб Портман также рассказал, что США вполне может позволить себе продолжить финансирование Украины, ведь, в конце концов, это выгодно также и для Америки.

Также в Давос на Всемирный экономический форум прибыл Владимир Зеленский. Во время встречи "Руководители крупного бизнеса — Украине" он рассказал, что экономический рост страны в прошлом году превысил 5%.

А накануне, во время первого дня форума в Давосе, на дискуссионных панелях "Украинский дом" выступили посол Украины в США Оксана Маркарова, а также заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

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