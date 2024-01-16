Чи може США дозволити собі фінансувати Україну, — екссенатор Портман у Давосі

Колишній сенатор США Роб Портман (другий зліва) на дискусійній панелі у Давосі. Фото: Ukrainian House Davos

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Велике занепокоєння в американців викликає питання здатності США продовжувати фінансування України. Однак Роб Портман, колишній американський сенатор, переконаний, що допомога Україні є також дуже корисною й для США.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з дискусійної панелі "Український дім" у Давосі.

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Витрати у час великих дефіцитів та боргів для США є великим занепокоєнням. Однак фінансування України приносить користь безпосередньо США — як в економічному, так і у воєнному плані.

"7 з 10 виділених доларів витрачаються тут, у Сполучених Штатах Америки, створюючи робочі місця, приміром у моєму рідному штаті Огайо. Ми отримали значне фінансування, понад 80 мільйонів доларів в Огайо на створення не лише нових робочих місць, але й на розширення наших оборонних об'єктів", — повідомив Роб Портман.

Колишній сенатор США Роб Портман. Фото: Ukrainian House Davos

Коли США передають щось із власних запасів, ці запаси потім поповнюються та оновлюються. Багато з переданих боєприпасів мають термін придатності, тож нині, каже Портман, саме час переозброїти Америку новими.

"Таким чином, гроші не тільки йдуть в основному американським компаніям, американським робітникам, але й допомагають нашим власним військовим пережити небезпечний і нестабільний час у наших світових справах, бути краще підготовленими до можливої війни з Китаєм, Росією, Іраном, Кореєю тощо", — переконаний екссенатор США.

Нагадаємо, у швейцарському Давосі триває другий день Всесвітнього економічного форуму. На ньому планують розпочати підготовку до зустрічі щодо реалізації української Формули миру.

Напередодні на дискусійній панелі "Український дім", присвяченій українським питанням, виступили посол України у США Оксана Маркарова, а також заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

А сьогодні народний депутат Єгор Чернєв на панельній дискусії у Давосі закликав західні країни прокинутись і надати Україні всю необхідну зброю.

Також Володимир Зеленський під час свого виступу заявив, що Володимир Путін є втіленням війни та єдиною причиною воєн у світі.