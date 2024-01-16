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Українська парамедикиня нагадала, як окупанти знущаються з українських військовополонених

16 січня 2024 18:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українська парамедикиня нагадала, як окупанти знущаються з українських військовополонених
Українська парамедикиня Юлія Паєвська з позивним "Тайра". Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українська парамедикиня Юлія Паєвська з позивним "Тайра" наголосила, що те, що російські окупанти роблять з людьми, не має існувати на світі. За її словами, ніколи такого не повинно бути.

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, про це вона сказала на дискусійній панелі "Український Дім" у Давосі.

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"Тайра" закликала зробити так, щоб ані чоловіки, ані жінки не потрапляли у полон російських окупантів.

"Те, що окупанти роблять з людьми, не має існувати на світі. Ні в цьому столітті, ні в Середньовіччі", — зазначила вона.

Парамедикиня додала, що в українській армії немає дискримінації жінок-військових, на відміну від Росії.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький у Давосі розповів, що до Формули миру Президента України Володимира Зеленського долучилося 82 країни. За його словами, це дорожня карта для країн, які хотіли б жити у верховенстві права. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін є втіленням війни. За його словами, президент РФ — єдина причина, чому конфлікти в світі тривають.

Додамо, народний депутат Єгор Чернєв наголосив, якщо Україна програє у війні, то це також буде поразка країн Заходу. За його словами, зруйнується світовий порядок. Він закликав Захід прокинутися та надати всю необхідну зброю.

війна
українці
Україна
Давос
окупанти
полонені
давос2024

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