Українська парамедикиня нагадала, як окупанти знущаються з українських військовополонених
Українська парамедикиня Юлія Паєвська з позивним "Тайра" наголосила, що те, що російські окупанти роблять з людьми, не має існувати на світі. За її словами, ніколи такого не повинно бути.
Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, про це вона сказала на дискусійній панелі "Український Дім" у Давосі.
Дії окупантів з людьми
"Тайра" закликала зробити так, щоб ані чоловіки, ані жінки не потрапляли у полон російських окупантів.
"Те, що окупанти роблять з людьми, не має існувати на світі. Ні в цьому столітті, ні в Середньовіччі", — зазначила вона.
Парамедикиня додала, що в українській армії немає дискримінації жінок-військових, на відміну від Росії.
Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький у Давосі розповів, що до Формули миру Президента України Володимира Зеленського долучилося 82 країни. За його словами, це дорожня карта для країн, які хотіли б жити у верховенстві права.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін є втіленням війни. За його словами, президент РФ — єдина причина, чому конфлікти в світі тривають.
Додамо, народний депутат Єгор Чернєв наголосив, якщо Україна програє у війні, то це також буде поразка країн Заходу. За його словами, зруйнується світовий порядок. Він закликав Захід прокинутися та надати всю необхідну зброю.
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