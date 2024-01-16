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Украинский парамедик напомнила, как оккупанты издеваются над украинскими военнопленными

16 января 2024 18:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинский парамедик напомнила, как оккупанты издеваются над украинскими военнопленными
Украинский парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра". Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинский парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра" подчеркнула, что то, что российские оккупанты делают с людьми, не должно существовать на свете. По ее словам, никогда такого не должно быть.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, об этом она сказала на дискуссионной панели "Украинский Дом" в Давосе.

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"Тайра" призвала сделать так, чтобы ни мужчины, ни женщины не попадали в плен российских оккупантов.

"То, что оккупанты делают с людьми, не должно существовать на свете. Ни в этом веке, ни в Средневековье", — отметила она.

Парамедик добавила, что в украинской армии нет дискриминации женщин-военных, в отличие от России.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий в Давосе рассказал, что к Формуле мира Президента Украины Владимира Зеленского присоединились 82 страны. По его словам, это дорожная карта для стран, которые хотели бы жить в верховенстве права.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин является воплощением войны. По его словам, президент РФ — единственная причина, почему конфликты в мире продолжаются.

Добавим, народный депутат Егор Чернев подчеркнул, что если Украина проиграет в войне, то это также будет поражение стран Запада. По его словам, разрушится мировой порядок. Он призвал Запад проснуться и предоставить все необходимое оружие.

война
украинцы
Украина
Давос
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