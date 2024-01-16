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У МЗС розповіли, скільки країн долучилося до Формули миру Зеленського

16 січня 2024 18:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У МЗС розповіли, скільки країн долучилося до Формули миру Зеленського
Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький у Давосі розповів, що до Формули миру Президента України Володимира Зеленського долучилося 82 країни. За його словами, це дорожня карта для країн, які хотіли б жити у верховенстві права. 

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, про це він сказав на дискусійній панелі Український Дім у Давосі.

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Формула миру Зеленського

Точицький зазначив, що немає такого, щоб 82 країни погодилися з усіма, однак існує п'ять елементів про виведення російських військ із території України.

Він наголосив, що друге питання, як завершити війну, оскільки для Росії — це стиль життя. 

"Неважливо як ця імперія називається зараз, Московія чи РФ, але вона продовжує зберігати свої імперські наративи. Проблема України, Грузії і Молдови — спільна для нас. Наші колеги змогли отримати гарантії безпеки від НАТО, але незахищені від кібератак", — зазначив Точицький.

Заступник міністра закордонних справ України наголосив, якщо не зупинити РФ, то ця війна стане глобальною.

Точицький сподівається, що за декілька місяців вдасться провести саміт на рівні лідерів країн. За його словами, кожен з десяти пунктів буде розписаний детально до виконання. Він додав, що Формула миру — це не лише про мир в Україні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії, головою Ради кантонів та головами партій та фракцій Федеральних зборів Швейцарії. Вони обговорили Формулу миру.

Також ми писали, Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін є втіленням війни. За його словами, президент РФ — єдина причина, чому конфлікти в світі тривають.

Додамо, народний депутат Єгор Чернєв наголосив, якщо Україна програє у війні, то це також буде поразка країн Заходу. За його словами, зруйнується світовий порядок. Він закликав Захід прокинутися та надати всю необхідну зброю.

Володимир Зеленський
росія
війна
МЗС
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Україна
Давос
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давос2024

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