Чернєв закликав країни Заходу прокинутися та надати Україні всю необхідну зброю

Народний депутат України Єгор Чернєв. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат Єгор Чернєв наголосив, якщо Україна програє у війні, то це також буде поразка країн Заходу. За його словами, зруйнується світовий порядок. Він закликав Захід прокинутися та надати всю необхідну зброю.

Про це Єгор Чернєв сказав на панелі "Що буде якщо Україна програє" у Давосі, передають Новини.LIVE з місця події.

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Захід повинен прокинутися

За словами нардепа, цілі Росії не стосуються України як країни. Йдеться про зміну порядку. Перший ультиматум ворога це те, що НАТО повинно повернутися до кордонів 1997 року. За словами Чернєва, це вплив російської диктатури на весь Європейський Союз.

"Це велика гра із Китаєм, Іраном, Північною Кореєю зараз змінити світовий порядок. Доти у них не вийшло це зробити економічно. І не вдається зробити це в Україні через план за три дні у Києві", — наголосив він.

Нардеп зазначив, що ситуацію змінити не легко, оскільки російські окупанти виробляють багато зброї.

"Ми маємо бачити цю картину, є напруження із Південною Кореєю, обстріли цієї ночі американських баз. Все складається в одну картину", — каже Чернєв.

За його словами, США та ЄС збільшили певне виробництво зброї, але його не порівняти із російським. Він наголосив, що Заходу потрібно прокинутися.

Чернєв каже, якщо Захід та Україна програють, то це означатиме, що безпеки та захисту з боку США та ЄС більше немає.

"Я вже не кажу про економічні наслідки. Це нові біженці також зі східної Європи, Африки. Не лише Україна. Якщо Україна програє — програє світ. Не лише Захід. Тому надайте нам всю необхідну зброю, бо Путіна треба зупинити. Інакше вільного світу не буде. Це буде світ диктатури", — зазначив він.

Що потрібно для перемоги України

Чернєв розповів, що Україна отримала не високотехнологічну зброю, а зі старих запасів США.

"Але ми не можемо боротися тим самим рівним озброєнням. Якщо у нас буде високотехнологічна зброя — це може призвести до перемоги України", — додав нардеп.

Нагадаємо, вчора у Давосі стартував щорічний економічний форум, на якому присутні представники близько 100 країн, громадські діячі та бізнесмени. Війна в Україні, конфлікт на Близькому Сході та технологічний прорив штучного інтелекту — серед головних тем для обговорення.

Також ми писали, що у Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО. Він подякував Єнсу Столтенбергу за стійку підтримку з боку Альянсу в боротьбі України проти російських загарбників.