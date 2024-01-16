В МИД рассказали, сколько стран присоединилось к Формуле мира Зеленского

Заместитель Министра иностранных дел Украины Николай Точицкий. Фото: Новини.LIVE

Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий в Давосе рассказал, что к Формуле мира Президента Украины Владимира Зеленского присоединились 82 страны. По его словам, это дорожная карта для стран, которые хотели бы жить в верховенстве права.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, об этом он сказал на дискуссионной панели Украинский Дом в Давосе.

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Формула мира Зеленского

Точицкий отметил, что нет такого, чтобы 82 страны согласились со всеми, однако существует пять элементов вывода российских войск с территории Украины.

Он подчеркнул, что второй вопрос — как завершить войну, поскольку для России это стиль жизни.

"Неважно, как эта империя называется сейчас, Московия или РФ, но она продолжает сохранять свои имперские нарративы. Проблема Украины, Грузии и Молдовы — общая для нас. Наши коллеги смогли получить гарантии безопасности от НАТО, но не защищены от кибератак", — отметил Точицкий.

Заместитель министра иностранных дел Украины подчеркнул, если не остановить РФ, то эта война станет глобальной.

Точицкий надеется, что через несколько месяцев удастся провести саммит на уровне лидеров стран. По его словам, каждый из десяти пунктов будет расписан подробно к исполнению. Он добавил, что Формула мира — это не только мир в Украине.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии, председателем Совета кантонов и председателями партий и фракций Федерального собрания Швейцарии. Они обсудили Формулу мира.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин является воплощением войны. По его словам, президент РФ — единственная причина, почему конфликты в мире продолжаются.

Добавим, народный депутат Егор Чернев подчеркнул, что если Украина проиграет в войне, то это также будет поражение стран Запада. По его словам, разрушится мировой порядок. Он призвал Запад проснуться и предоставить все необходимое оружие.