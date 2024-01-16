В Давосе Зеленский обсудил с президентом Ганы создание хабов агропродукции для стран Африки

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе. Фото: скриншот

На полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Ганы Нана Акуфо-Аддо. Лидеры обсудили создание хабов перевалки украинской агропродукции для африканских стран.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Зеленский сообщил, что во время переговоров с президентом Ганы Нана Акуфо-Аддо высказал мнение о возможности создания центров переработки и транспортировки украинских сельскохозяйственных товаров для африканских стран.

Также в ходе обсуждения рассматривались варианты укрепления связей между нашими народами, а также с другими государствами Африки.

"Благодарю за поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины, в частности на уровне решений международных организаций", — говорит Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в скорейшем возобновлении военной поддержки от США. При этом гарант отметил, что получает положительные сигналы о том, что Европа поддерживает украинцев.

Добавим, Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они договорились о начале скрининга украинского законодательства.