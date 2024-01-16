Зеленский подвел итоги двусторонних встреч с мировыми лидерами в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум, где провел несколько важных встреч с мировыми лидерами. По словам президента, в Давосе была обсуждена Формула мира и главы других стран готовы ее поддержать.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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В Давосе Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Политики обсудили сотрудничество стран. Также, как пишет Зеленский, на встрече речь шла о конфискации замороженных активов РФ.

Глава Украины впервые встретился с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом на экономическом форуме в Давосе.

"Пригласил присоединиться к реализации Формулы мира. Украина заинтересована в развитии отношений с Сингапуром и другими странами региона", — подчеркнул Зеленский.

Также состоялась первая встреча Зеленского и лидера Руанды Поля Кагаме. Президент напомнил, что в Руанде недавно открылось посольство Украины. По словам главы страны, страны заинтересованы в развитии двусторонних отношений.

"Мы готовы стать поставщиком сельскохозяйственной продукции. Для нас важна поддержка нашего государства странами Африки", — добавил глава государства.

Зеленский выразил благодарность иностранным коллегам за поддержку Украины в борьбе с агрессором и поблагодарил за продолжение сотрудничества между государствами.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в скорейшем возобновлении военной поддержки от США. При этом гарант отметил, что получает положительные сигналы о том, что Европа поддерживает украинцев.

Добавим, Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они договорились о начале скрининга украинского законодательства.