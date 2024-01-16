Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Люди arrow Зеленский подвел итоги двусторонних встреч с мировыми лидерами в Давосе arrow

Зеленский подвел итоги двусторонних встреч с мировыми лидерами в Давосе

16 января 2024 19:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский подвел итоги двусторонних встреч с мировыми лидерами в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум, где провел несколько важных встреч с мировыми лидерами. По словам президента, в Давосе была обсуждена Формула мира и главы других стран готовы ее поддержать.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также:

Встречи Зеленского с лидерами Люксембурга, Сингапура и Руанды в Давосе

В Давосе Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Политики обсудили сотрудничество стран. Также, как пишет Зеленский, на встрече речь шла о конфискации замороженных активов РФ.

Глава Украины впервые встретился с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом на экономическом форуме в Давосе.

"Пригласил присоединиться к реализации Формулы мира. Украина заинтересована в развитии отношений с Сингапуром и другими странами региона", — подчеркнул Зеленский.

Также состоялась первая встреча Зеленского и лидера Руанды Поля Кагаме. Президент напомнил, что в Руанде недавно открылось посольство Украины. По словам главы страны, страны заинтересованы в развитии двусторонних отношений.

"Мы готовы стать поставщиком сельскохозяйственной продукции. Для нас важна поддержка нашего государства странами Африки", — добавил глава государства.

Зеленский выразил благодарность иностранным коллегам за поддержку Украины в борьбе с агрессором и поблагодарил за продолжение сотрудничества между государствами.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в скорейшем возобновлении военной поддержки от США. При этом гарант отметил, что получает положительные сигналы о том, что Европа поддерживает украинцев.

Добавим, Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они договорились о начале скрининга украинского законодательства.

Владимир Зеленский
Руанда
Украина
Люксембург
Сингапур
Давос
Экономический форум
давос2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме