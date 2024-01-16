Зеленский подвел итоги двусторонних встреч с мировыми лидерами в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум, где провел несколько важных встреч с мировыми лидерами. По словам президента, в Давосе была обсуждена Формула мира и главы других стран готовы ее поддержать.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Встречи Зеленского с лидерами Люксембурга, Сингапура и Руанды в Давосе
В Давосе Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Политики обсудили сотрудничество стран. Также, как пишет Зеленский, на встрече речь шла о конфискации замороженных активов РФ.
Глава Украины впервые встретился с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом на экономическом форуме в Давосе.
"Пригласил присоединиться к реализации Формулы мира. Украина заинтересована в развитии отношений с Сингапуром и другими странами региона", — подчеркнул Зеленский.
Также состоялась первая встреча Зеленского и лидера Руанды Поля Кагаме. Президент напомнил, что в Руанде недавно открылось посольство Украины. По словам главы страны, страны заинтересованы в развитии двусторонних отношений.
"Мы готовы стать поставщиком сельскохозяйственной продукции. Для нас важна поддержка нашего государства странами Африки", — добавил глава государства.
Зеленский выразил благодарность иностранным коллегам за поддержку Украины в борьбе с агрессором и поблагодарил за продолжение сотрудничества между государствами.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в скорейшем возобновлении военной поддержки от США. При этом гарант отметил, что получает положительные сигналы о том, что Европа поддерживает украинцев.
Добавим, Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они договорились о начале скрининга украинского законодательства.
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