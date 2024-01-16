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Президент Польши Дуда выступил в Украинском доме в Давосе

16 января 2024 21:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Президент Польши Дуда выступил в Украинском доме в Давосе
Выступление президента Польши Анджея Дуды в Украинском доме. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Польши Анджей Дуда выступил в Украинском доме в Давосе. Своим визитом польский лидер продемонстрировал поддержку украинскому народу.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.

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"Прошел 691 день, мы все видим это на часах, которые стоят здесь. И хотя это должно было быть всего три дня, а оптимисты говорили, что, возможно, будет семь — и в Киеве должны были господствовать россияне. Но прошел 691 день, в течение которых Украина защищалась, и она все еще существует, она все еще есть на карте", — сказал он.

Также польский президент заявил о своей поддержке Украины, и  выразил соболезнования по поводу погибших.

"Не международные силы защищают Украину, и не миллион солдат со всего мира. Это украинские воины, свои воины, защищающие свою страну при поддержке небольшого количества волонтеров из других стран. С одной стороны, эта выставка — дань памяти героям Украины и призыв ко всему миру по дальнейшей поддержке", — сказал Анджей Дуда.

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Напомним, что сегодня польский президент прибыл в Украинский дом в швейцарском Давосе. Затем туда также прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.

Это первая встреча политиков после начала блокады украинско-польской границы. Они провели встречу за закрытыми дверями, а затем Зеленский уехал.

Кроме того, украинский президент встретился с королем Бельгии Филиппом I и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. Лидеры стран обсудили предоставление Украине самолетов F-16 и подготовку украинских пилотов в Бельгии.

Также он подвел итоги двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Польша
Швейцария
Украина
Анджей Дуда
давос2024

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