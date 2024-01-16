Президент Польщі Дуда виступив в Українському домі в Давосі

Виступ президента Польщі Анджея Дуди в Українському домі. Фото: скриншот

Президент Польщі Анджей Дуда виступив в Українському домі в Давосі. Своїм візитом польський лідер продемонстрував підтримку українському народу.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій.

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"Минув 691 день, ми всі бачимо це на годиннику, який стоїть тут. І хоча це мало бути лише три дні, а оптимісти казали, що, можливо, буде сім — і в Києві мали б панувати росіяни. Але минув 691 день, протягом яких Україна захищалася і вона все ще існує, вона все ще є на карті", — сказав він.

Також польський президент висловив свою підтримку Україні та висловив співчуття щодо загиблих.

"Не міжнародні сили захищають Україну, і не мільйон солдатів з усього світу. Це українські воїни, свої вояки, які захищають свою країну за підтримки невеликої кількості волонтерів з інших країн. З одного боку, ця виставка — данина пам’яті героям України та заклик до всього світу щодо подальшої підтримки", — сказав Анджей Дуда.

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Нагадаємо, що сьогодні польський президент прибув до Українського дому у швейцарському Давосі. Згодом туди також прибув і президент України Володимир Зеленський.

Зауважується, що це перша зустріч політиків після початку блокади українсько-польського кордону. Вони провели зустріч за закритими дверима, а потім Зеленський поїхав.

Додатково український президент зустрівся з королем Бельгії Філіпом I та прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. Лідери країн обговорили надання Україні літаків F-16 та підготовку українських пілотів в Бельгії.

Також він підбив підсумки двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.