Кулеба в Давосе оценил перспективы передачи активов РФ для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Давосе. Фото: скриншот

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение о лицемерии в дискуссиях, связанных с юридическими сложностями использования замороженных российских активов. При этом он указал, что сейчас есть три основных способа финансирования Украины.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, об этом он сказал на дискуссионной панели "Украинский Дом" в Давосе.

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Дмитрий Кулеба подчеркнул, что в настоящее время существуют три основных способа финансирования Украины: частные инвестиции, макрофинансовая помощь от государств и организаций через суверенные фонды, а также использование замороженных активов России.

"Нас часто хвалят за реформы во время войны. Это мое личное мнение, а не от украинского правительства. Я считаю, что война — это самое лучшее время для реформ", — говорит он.

Также он указал, что восстановление Украины уже началось, но стране нужны деньги, чтобы что-то строить.

Также министр отметил, что ведущиеся споры о замороженных активах России, которую он назвал страной-террористом, сосредоточены на правовых препятствиях к их применению.

Министр выразил свое недоумение по поводу этих дебатов, заявив, что они являются явным лицемерием. По его словам, банкиры и юристы, которые обычно находят способы адаптации правил для своих нужд, должны были бы найти решение и в этом случае.

Напомним, что 17 января проходит сессия "Украина в войне: год третий" на полях Ежегодного форума в Давосе. В ней приняли участие министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Украины Дмитрий Кулеба.

В рамках своего выступления он сравнил войну в Украине и Газе. По его словам, разница состоит в том, что война на Ближнем Востоке дала некоторым странам инструменты, чтобы отказаться от помощи Украине.

Также он прокомментировал давление на Украину со стороны Запада в вопросе переговоров с Россией. По его утверждению, давления со стороны США нет.

Помимо этого, рассказал про ожидания США в вопросе вступления Украины в НАТО. По его словам, в Вашингтоне верят, что украинцы сделают еще один шаг для вступления в альянс.