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Кулеба в Давосе прокомментировал давление на Украину в вопросе переговоров с РФ

17 января 2024 17:46
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кулеба в Давосе прокомментировал давление на Украину в вопросе переговоров с РФ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Давосе. Фото: Новини. LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал давление на Украину со стороны Запада в вопросе переговоров с Россией. По его утверждению, давления со стороны США нет.

Об этом Кулеба сообщил в рамках выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент Новини.LIVE

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Министр сказал, что никакого давления со стороны американцев или других стран не оказывается. Президент Путин чётко заявил, что он не намерен возвращать захваченные территории. 

"Его намерение — продолжать военные действия до конца своих дней. Нам необходимо одержать победу в этой войне, чтобы обеспечить выживание современного мира. Речь идёт о жизни человечества и о сохранении мирового порядка, который нам знаком", — акцентировал Кулеба.

Напомним, что 17 января проходит "Украина в войне: год третий" на полях Ежегодного форума в Давосе. В ней приняли участие министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Украины Дмитрий Кулеба.

В рамках своего выступления, он сравнил войну в Украине и Газе. По его словам, разница состоит в том, что война на Ближнем Востоке дала некоторым странам инструменты, чтобы отказаться от помощи Украине.

Также мы писали, что 16 января президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега прибыли на дискуссионную панель "Украинский дом" в Давосе. Политики впервые встретились после начала блокады украино-польской границы. Они провели встречу за закрытыми дверями, а затем Зеленский уехал.

Дмитрий Кулеба
владимир путин
переговоры
Украина
Давос
война в Украине
Россия
Экономический форум
давос2024

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