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Кулеба в Давосе прокомментировал ожидания США по вступлению Украины в НАТО

17 января 2024 18:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кулеба в Давосе прокомментировал ожидания США по вступлению Украины в НАТО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Давосе. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал про ожидания США в вопросе вступления Украины в НАТО. По его словам, в Вашингтоне верят, что украинцы сделают еще один шаг для вступления в альянс.

Об этом Кулеба сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент Новини.LIVE

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"Я верю, что в Вашингтоне считают, что Украина сделает еще один шаг к членству в НАТО", — говорит Кулеба.

При этом он добавил, что концепция этого шага еще не утверждена. Также министр вспомнил, что за 48 часов до объявления Украины кандидатом на членство в ЕС, решений также не было.

"Так что со всем этим скептицизмом, иррациональным скептицизмом, обоснованным скептицизмом вокруг, я думаю, что мы все должны следовать правилу, которому народ Украины учит весь мир: никогда не сдавайся, и ты в конце концов получишь это", — говорит Кулеба.

Напомним, что 17 января проходит сессия "Украина в войне: год третий" на полях Ежегодного форума в Давосе. В ней приняли участие министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Украины Дмитрий Кулеба.

В рамках своего выступления он сравнил войну в Украине и Газе. По его словам, разница состоит в том, что война на Ближнем Востоке дала некоторым странам инструменты, чтобы отказаться от помощи Украине.

Также он прокомментировал давление на Украину со стороны Запада в вопросе переговоров с Россией. По его утверждению, давления со стороны США нет.

Дмитрий Кулеба
США
НАТО
МИД
Украина
Давос
политики
война в Украине
Экономический форум
давос2024

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