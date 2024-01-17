Кулеба в Давосе сравнил войну в Газе и Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE

На полям Всемирного экономического форума в Давосе, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил войну в Украине и Газе. По его словам, разница состоит в том, что война на Ближнем Востоке дала некоторым странам инструменты, чтобы отказаться от помощи Украине.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE

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Кулеба указал, что все обсуждения о проблемах, затруднениях или усталости упускают из виду следующее: поддержка Украины превышает помощь России в 21 раз. Впрочем, министр добавил, что нет причин для поражения в войне на истощение или усталости.

"Наши союзники в 20 раз мощнее России", — говорит Кулеба.

Также он сказал, что война на Ближнем востоке позволила некоторым странам пересмотреть свои позиции. Тем не менее отказа от поддержки Украины не наблюдается.

Напомним, что 17 января проходит "Украина в войне: год третий" на полях Ежегодного форума в Давосе. В ней приняли участие министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Украины Дмитрий Кулеба.

Также мы писали, что 16 января президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега прибыли на дискуссионную панель "Украинский дом" в Давосе. Политики впервые встретились после начала блокады украино-польской границы. Они провели встречу за закрытыми дверями, а затем Зеленский уехал.