Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Люди arrow Кулеба в Давосе сравнил войну в Газе и Украине arrow

Кулеба в Давосе сравнил войну в Газе и Украине

17 января 2024 17:26
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кулеба в Давосе сравнил войну в Газе и Украине
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На полям Всемирного экономического форума в Давосе, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил войну в Украине и Газе. По его словам, разница состоит в том, что война на Ближнем Востоке дала некоторым странам инструменты, чтобы отказаться от помощи Украине.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE

Читайте также:

Кулеба про войну в Украине и Газе

Кулеба указал, что все обсуждения о проблемах, затруднениях или усталости упускают из виду следующее: поддержка Украины превышает помощь России в 21 раз. Впрочем,  министр добавил, что нет причин для поражения в войне на истощение или усталости. 

"Наши союзники в 20 раз мощнее России", — говорит Кулеба.

Также он сказал, что война на Ближнем востоке позволила некоторым странам пересмотреть свои позиции. Тем не менее отказа от поддержки Украины не наблюдается. 

Напомним, что 17 января проходит "Украина в войне: год третий" на полях Ежегодного форума в Давосе. В ней приняли участие министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Украины Дмитрий Кулеба.

Также мы писали, что 16 января президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега прибыли на дискуссионную панель "Украинский дом" в Давосе. Политики впервые встретились после начала блокады украино-польской границы. Они провели встречу за закрытыми дверями, а затем Зеленский уехал.

Дмитрий Кулеба
война
Сектор Газа
МИД
военная помощь
Украина
Давос
Россия
Экономический форум
давос2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме