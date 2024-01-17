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Кулеба у Давосі оцінив перспективи передачі активів РФ для України

17 січня 2024 21:39
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кулеба у Давосі оцінив перспективи передачі активів РФ для України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Давосі. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку про лицемірство у дискусіях, пов'язаних із юридичними складнощами використання заморожених російських активів. При цьому він зазначив, що зараз є три основні способи фінансування України.

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, про це він сказав на дискусійній панелі "Український дім" у Давосі.

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Дмитро Кулеба наголосив, що наразі існують три основні способи фінансування України: приватні інвестиції, макрофінансова допомога від держав та організацій через суверенні фонди, а також використання заморожених активів Росії.

"Нас часто хвалять за реформи під час війни. Це моя особиста думка, а не від українського уряду. Я вважаю, що війна — це найкращий час для реформ", — каже він.

Також він зазначив, що відновлення України вже почалося, але країні потрібні гроші, щоб щось будувати.

Також міністр зазначив, що суперечки про заморожені активи Росії, яку він назвав країною-терористом, зосереджені на правових перешкодах до їхнього застосування.

Міністр висловив свій подив з приводу цих дебатів, заявивши, що вони є явним лицемірством. За його словами, банкіри та юристи, які зазвичай знаходять способи адаптації правил для своїх потреб, мали б знайти рішення і в цьому випадку.

Нагадаємо, що 17 січня відбувається сесія "Україна у війні: рік третій" на полях Щорічного форуму у Давосі. У ній взяли участь міністри закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон та України Дмитро Кулеба.

В рамках свого виступу він порівняв війну в Україні та Газі. За його словами, різниця полягає в тому, що війна на Близькому Сході дала деяким країнам інструменти, щоби відмовитися від допомоги Україні.

Також він прокоментував тиск на Україну з боку Заходу щодо переговорів з Росією. На його твердження, тиску з боку США немає.

Крім цього, розповів про очікування США щодо вступу України до НАТО. За його словами, у Вашингтоні вірять, що українці зроблять ще один крок до вступу до альянсу.

Дмитро Кулеба
гроші
Україна
Давос
активи
політики
відновлення
війна в Україні
Росія
Економічний форум
давос2024

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