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Если россияне сами не уберут Путина с власти, это придется сделать нам, — Точицкий в Давосе

17 января 2024 03:42
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Если россияне сами не уберут Путина с власти, это придется сделать нам, — Точицкий в Давосе
Заместитель Министра иностранных дел Украины Николай Точицкий. Фото: Новини.LIVE
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Украина не будет проводить переговоры с Россией ни в одном формате, пока у власти будет Владимир Путин. Поэтому россиянам нужно сменить власть, или же это придется сделать нам.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий на экономическом форуме в Давосе.

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Украина не планирует сдаваться или замораживать конфликт с Россией. Этот шаг может стать прецедентом для всего мира.

"Мы, конечно, можем говорить о потраченных деньгах от Запада. Но если мы остановимся, это будет примером для некоторых стран — что ты можешь бросить вызов международному порядку, ты можешь начать агрессию, чтобы забрать землю, разрушить территорию суверенного государства, потом заморозить конфликт, отдохнуть и начать снова", — сообщил Точицкий.

Пока Путин у власти в России, нет никакой речи о каких-либо переговорах с агрессором. Николай Точицкий уверяет: если российский народ сам не разберется с Владимиром Путиным, это придется так или иначе сделать Украине.

"У нас уже были глубокие дискуссии о будущем наших Вооруженных сил — что нам нужно, какое оружие будет необходимо для Украины не только чтобы выиграть войну, но и чтобы контролировать восточный фланг НАТО. И нам нужно подготовиться, чтобы стать членом как можно скорее. в каком случае, мы не видим никакой возможности для проведения переговоров с режимом Путина", — убежден замминистра иностранных дел.

Напомним, накануне в швейцарском городе Давос стартовал Всемирный экономический форум. Там должно стартовать планирование переговоров по украинской Формуле мира.

Во второй день форума выступил Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина теперь способна сбивать самолеты, которых "еще никто не сбивал". То же касается российских ракет.

Также выступление президента Украины не обошлось без шуток для разрядки обстановки. На вопрос журналиста о том, как долго граждане России будут продолжать вседозволенность Путина, Зеленский ответил "Я подожду, у меня достаточно времени", чем сорвал овации.

война
владимир путин
МИД
Давос
Николай Точицкий
война в Украине
давос2024

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