Якщо росіяни самі не приберуть Путіна з влади, це доведеться зробити нам, — Точицький у Давосі

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький. Фото: Новини.LIVE

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Україна не буде проводити переговорів з Росією у жодному форматі, доки при владі буде Володимир Путін. Тому росіянам потрібно змінити владу, або ж це доведеться зробити нам.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Микола Точицький на економічному форумі в Давосі.

Читайте також:

Україна боротиметься до останнього, доки Путін не втратить владу

Україна не планує здаватись або заморожувати конфлікт з Росією. Такий крок може стати прецедентом для всього світу.

"Ми звісно можемо говорити про витрачені гроші від Заходу. Але якщо ми зупинимось, це буде прикладом для деяких країн — що ти можеш кинути виклик міжнародному порядку, ти можеш почати агресію, щоб забрати землю, зруйнувати територію суверенної держави, потім заморозити конфлікт, відпочити і почати знову", — повідомив Точицький.

Доки Путін при владі в Росії, немає жодної мови про будь-які переговори з агресором. Микола Точицький запевняє — якщо російський народ сам не розбереться з Володимиром Путіним, це доведеться так чи інакше зробити Україні.

"Ми вже мали глибокі дискусії про майбутнє наших Збройних сил — що нам потрібно, яка зброя буде необхідна для України не лише щоб виграти війну, а й щоб контролювати східних фланг НАТО. І нам потрібно підготуватись, щоб стати членом якомога швидше. В будь-якому разі, ми не бачимо жодної можливості для проведення переговорів з режимом Путіна", — переконаний заступник міністра закордонних справ.

Нагадаємо, напередодні в швейцарському місті Давос стартував Всесвітній економічний форум. Там мають стартувати планування переговорів щодо української Формули миру.

У другий день форуму виступив Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна тепер здатна збивати літаки, яких "ще ніхто не збивав". Те саме стосується російських ракет.

Також виступ президента України не обійшовся без жартів для розрядження обстановки. На питання журналіста про те, як довго громадяни Росії продовжуватимуть вседозволеність Путіна, Зеленський відповів "Я почекаю, у мене достатньо часу", чим зірвав овації.