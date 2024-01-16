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Зеленский в Давосе встретился с премьером Вьетнама — о чем говорили лидеры стран

16 января 2024 21:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский в Давосе встретился с премьером Вьетнама — о чем говорили лидеры стран
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе провел встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Высокопоставленные чиновники отметили важность активизации двусторонних отношений, а также Зеленский призвал лидера Вьетнама поддержать Формулу мира.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, в ходе своей встречи в Давосе политики согласовали активизацию двусторонних отношений. Глава государства подчеркнул, что страны соединены многолетними связями.

"Призвал поддержать имплементацию пунктов Украинской формулы мира", — отметил Зеленский.

Отдельно украинский лидер поблагодарил Вьетнам за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Зеленский выразил благодарность Фам Минь Чину за оказание гуманитарной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь. Фото: ОП

Напомним, Владимир Зеленский встретился с королем Бельгии Филиппом I и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо в Давосе на Всемирном экономическом форуме. Лидеры стран обсудили предоставление Украине самолетов F-16 и подготовку украинских пилотов в Бельгии.

Добавим, что Владимир Зеленский и его польский коллега прибыли на дискуссионную панель "Украинский дом" в Давосе. Политики впервые встретились после начала блокады украино-польской границы. Они провели встречу за закрытыми дверями, а затем Зеленский уехал.

Владимир Зеленский
переговоры
Украина
гуманитарная помощь
Давос
давос2024

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