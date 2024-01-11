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Зеленский прокомментировал задержку поставок миллиона боеприпасов от ЕС для Украины

11 января 2024 14:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский прокомментировал задержку поставок миллиона боеприпасов от ЕС для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Европейском Союзе обещали поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в 2024 году. Во время визита в Эстонию Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо политически давить на лидеров стран, которые подписались под этим решением.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьером Каей Каллас.

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По мнению Президента, Украина не получила полный пакет обещанной военной помощи в размере миллиона артиллерийских снарядов.

"Решение по артиллерийской помощи - очень мощное, единственное, что мы рассчитывали на него в марте, это предложение эстонской стороны другим лидерам. Мы не получили полный пакет, к сожалению", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что если слово лидеров стран чего-то стоит — они должны выполнять решения, которые сами принимали.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Эстонии заявил, что пауза в войне с Россией только поможет врагу. Россияне смогут накопить силы и оружие, чтобы повторить вторжение через несколько лет.

Президент Эстонии Алар Карис подчеркнул, что защищаясь от российской агрессии Украина не может избежать ударов по территории врага. Поэтому со стороны партнеров не должно быть ограничений по применению оружия, которое передают Украине.

Владимир Зеленский
военная помощь
боеприпасы
война в Украине

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